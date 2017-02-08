Учатся ли дети сегодня в Магнитогорске: детская заболеваемость в городе сходит на нет

На карантине дети Магнитогорска находились с 9 по 21 января, а на сегодня город сказал «нет» внеплановым каникулам. Ребятам пошло на пользу то, что всю вторую волну гриппа они просидели дома: заболеваемость младшего поколения сошла на нет, дети перестали заражать друг друга, больных школьников поступает в больницы на 30% меньше.

Взрослых людей оптимистические прогнозы врачей не касаются. Учителя, которые ходили в школу даже без детей, не снимали на работе медицинские маски. СМИ писали, что в конце января — начале февраля расслабляться не стоит: групп будет уходить, но очень медленно, теряя по 5% своих жертв в неделю. Потому не следует забывать дома маску, тщательно мыть руки после транспорта и работы, не лезть грязными пальцами к слизистым носа и глаз, в случае недомогания стоит идти на больничный. Больше всего не рекомендуется отказываться от госпитализации, если участковый врач настаивает.

Магнитогорск – город с широко развитыми информационными технологиями, дети учились дома через Скайп, домашнее задание получали через автоматические рассылки, и все две недели карантина были просто завалены уроками. Некоторые темы учителям пришлось ужать, потратив на них на час-два меньше. Надеться на чудо в виде внезапных каникул детям не приходится: заболеваемость превышает порог всего на 8%. К тому же родители хорошо понимают слово «карантин», держат чад дома и проверяют огромный объем уроков.