Учатся ли дети сегодня в Магнитогорске: от гриппа страдает взрослое население города

Врачи Магнитогорска и области утверждают, что взрослому населению пока расслабляться рано: новый штамм гриппа поражает в основном их. Детям помог общий для всего города карантин, они стали болеть на 30% меньше, а среди взрослого населения эпидемпорог превышен на 65%. Чтоб не происходило заражения на улицах, на производстве и в магазинах – взрослым велено не забывать о масках.

Лабораторий, которые диагностируют грипп, в городе немного – всего две, по одной во взрослой и детской больницах, но они дают точный анализ соотношений гриппа, ОРЗ и ОРВИ. «Гонконгский грипп» пока не привел ни к клиническим случаям, ни к смертям, но его все равно стоит опасаться или очень маленьким, или старым. На данный момент учебному процессу грозит не грипп, а актировка – на Урал снова грядут аномальные морозы с очень низкими температурами. Но детям Магнитогорская не впервой сидеть дома то из-за мороза, то из-за гриппа, зная, что гулять их не отпустят, а усадят за уроки.

В Магнитогорск грядут морозы, при чем такие, что дети могут остаться дома. На 9 февраля им рассчитывать не на что: температура колеблется в пределах -20… — 24, так что дома не оставят даже младшие классы. -30 пока держится только ночью, что не дает детям надежды. Если градусник опустится до стандартной отметки -25, то родитель на законных основаниях имеет право не пустить ребенка в школу, и это не считается прогулом. Об актированных днях будет сообщаться заранее.