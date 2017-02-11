Учатся ли дети сегодня в Магнитогорске: в Челябинскую область пришли аномальные морозы

В Челябинск и область пришли аномальные морозы и сильный ветер, потому сегодня, 11 февраля, дети 1-4 классов остаются дома целый день, в обе смены. Вчера на фоне очень низкой температуры, -28, дул резкий холодный ветер, и дома остались 1-11 классы в первую смену и 1-4 классы во вторую. Администрация города не хочет, чтобы родителей школьников на них нарекали.

Гидрометцентр просит 9-11 февраля не только школьников, но и взрослых людей поберечь себя. Таких аномальных морозов город и область не знали уже давно, работа по актировкам и «пунктам обогрева» только налаживается, но чиновники стараются. В 5.30 и 12.00 на городской сайт администрации заливается новая информация об актировках, а в статьях врачей можно прочитать, как вести себя при обморожениях. Так же родителям предоставляется таблица с данными температур и скорости ветра, при которых дети всех возрастов не идут в школу. Может, взрослый человек 17-и лет добежит до школы, если на термометре -27, но ветра нет.

Администрация каждого города вправе устанавливать нормы температур, которые отменят занятия в школах города. Есть города, где напротив каждого класса стоят свои нормативы, но Магнитогорск пока не из их числа. Попав в среднюю школу, ребенок становится «взрослым», и пятиклассника оставят дома при температуре -25 только если будет ветер под 5-10м/с, осадки и метель. Потому родителям стоит тщательно изучить таблицу и не жаловаться на чиновников. К вечеру сегодняшнего дня будет -20, идти из школы дети будут в нормальных условиях.