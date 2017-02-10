Учатся ли дети сегодня в Магнитогорске: холода не должны помешать учебе

Сегодня в Магнитогорске 23 градуса ниже нуля, но при этом утром наблюдался ветер. Администрация Магнитогорска уже оповестила родителей, что не учатся сегодня самые младшие дети 1-4 классов в первую и вторую смену, а остальные ребята пойдет в школу в обычном режиме.

Актировки для Магнитогорска – явление новое: этот год отличился аномальными морозами, низкими температурами и арктическими циклонами. Это не Сургут, где дни, когда дети не учатся, давно «поставлены на поток». В ВК по Мангнитке пока не групп, где ответственные мамы следят за актировками и встают в 5.00 утра, а магнитогорские школьники не изобретают приложения для актировок. Потому и спорят родители с администрацией, кого пускать в школу при «спорной» температуре -24 в метель, а кого – нет. Чтоб первоклассник не пошел в школу в безветренную погоду – на улице должно быть не выше -27. УО Магнитогорска взяло на себя функцию оповещать родителей города в 6.00 и в 12.00.

Радоваться лишним часам сна первоклассника Магнитогорска не приходится – заболеваемость гриппом сходит на нет, а температура на этой неделе будет утром и днем только подниматься. Днем будет -21С, вечером – под -23, то есть кто угодно добежит из школы домой, а южный ветер – 1м/с. Завтра днем будет облачно, свежо, ветер северный 1м/с, — 27… — 20. Всех, кто учится по субботам, пойдут на занятия в штатном режиме.