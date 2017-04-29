Уровень воды в Уфе, в реке Белой может повыситься еще на один метр, превышая обычные показатели. Риск оказаться в зоне наводнения грозит более одной тысячи домов, в которых проживают около 3-х тысяч человек.

По информации РБК, в республике Башкирия сохраняется напряженная паводковая ситуация. Так река Белая грозит подняться еще на один метр больше обычного. В зоне наводнения окажутся более 3-х тысяч человек и примерно тысяча жилых домов. На данный момент, спасатели обходят дома жителей потенциально опасных районов и уточняют списки проживающих в них людей.

Башгидромет информировал население республики об ожидаемых максимальных значениях уровня подъема воды на подавляющем количестве рек в бассейне Белой. Гидрологи подсчитали, что в целом, общий подъем совокупности рек в бассейне будет выше нормативных показателей на 200 -700 сантиметров.

В районе города Уфы, река поднимется на 0,75-0,85 метров, в районе Шакши уровень воды в реке Уфа станет выше на 0,76-0,86 метров, в дер. Бочкарево река Дема поднимется на 0,6-0,7 метров. По информации от местных служб спасения, в 2016 году река Белая поднялась на 0,75 м, река Дема — 0,39 м, река Уфа — 0,85 м.

Напомним, что помимо Башкирии , река Белая протекает и по территории Татарстана. Это самый крупный из притоков Камы, длина реки — 1430 км. Ее питание, преимущественным образом, происходит за счет талых вод. Ледоход на Белой происходит в конце марта — начале апреля, провоцируя ежегодные подтопления. Обычно половодье длится два с половиной месяца, окончательно сходя на нет только в двадцатых числах июля.