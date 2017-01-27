В Уфе состоялся финал Кубка Инорса по хоккею среди школьных команд.

В Уфе завершился учрежденный Башкортостанским региональным отделением Союза машиностроителей России Кубок Инорса по хоккею среди школьных команд. Турнир проходил в Уфе пятый раз и проводился с 29 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.

За главный приз боролись юношеские хоккейные команды школ Калининского района Уфы. В финале сошлись команда школы № 51, которая уже трижды становилась обладателем Кубка, и хозяева поля – команда школы № 74. Поддержать юных спортсменов пришли их учителя, друзья, родители, жители микрорайона и почётные гости турнира – депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Председатель Башкортостанского отделения Союза машиностроителей России, управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко, глава Администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников, депутат городского Совета Уфы Сергей Бубличенко.

Финальный матч завершился со счетом 6:1 в пользу команды школы №74. Сразу после матча состоялась церемония награждения победителей и призёров соревнований. Почетными грамотами регионального отделения Союза машиностроителей России были награждены команды-участницы турнира, который, как отметили организаторы, прошел в последний раз. Поэтому столь радостной стала для команды школы №74 победа – Кубок Инорса остается у ребят навсегда. Кроме заветного Кубка, вся команда победителей получила также медали, грамоты и памятные подарки от Союза машиностроителей России.

— Сегодня состоялось знаковое событие, которое войдет в историю. Завершилась пятилетняя история Кубка. У нас впереди новые соревнования, новый Кубок. В нынешнем году УМПО и Калининский район будут праздновать знаменательную дату — 110 лет со дня рождения легендарного директора объединения Михаила Алексеевича Ферина. Возможно, учредим новый турнир в его честь, — поделился планами Евгений Семивеличенко.

По итогам турнира второе место заняла школа №51, третье – у команды Башкирской гимназии №140. Участники этих команд тоже получили медали и памятные подарки. Кроме того, грамотами и ценными подарками были награждены судьи соревнований. А несколько хоккеистов были отмечены в специальных номинациях. Так, лучшим нападающим признан Ринат Галин (гимназия №140), лучшим защитником – Шамиль Мухаметдинов (школа №74), вратарем – Евгений Гудзь (школа №51). Они получили специальные призы — смартфоны от Председателя регионального отделения Союза машиностроители России. Специальные призы от управляющего директора ПАО «УМПО» Евгения Семивеличенко – смарт-часы — получили лучшие игроки финала Данил Попов (школа №51) и Азат Мансуров (школа №74). Особый приз — планшет -получил яркий игрок финала Никита Кочин. — Символично, что в этом году турнир проходил параллельно с Неделей звезд хоккея, — отметил Сергей Кожевников. — Наши победители получают достаточно серьезную и весомую награду – Кубок Инорса. Чемпионами стали хозяева турнира, возможно, достичь такого результата, им помог родной лед, они долго тренировались на этой хоккейной коробке.