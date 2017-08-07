Ураган в Красноярске, обрушившийся на город пятого августа, был такой силы, что сорвал и разнес на куски крышу городского здания аэропорта. Летевшие деревянные балки и куски листового железа нанесли ущерб стоящим рядом с аэропортом автомобилям.

Пятого августа на Красноярск обрушился сильнейший ураган. Ветер был такой силы, что смог сорвать крышу красноярского аэропорта. Пострадали рядом стоящие автомобили, так как листы железа, летящие с крыши, и куски балок падали прямо на них. Серьезный материальный ущерб был нанесен нескольким десяткам машин, но из людей, к счастью, никто не пострадал. Стоит отметить, что аэропорт, несмотря на случившееся, продолжил работать в своем обычном режиме.

Сильный ураган в тот день наблюдался и в республике Татарстан. Местное отделение МЧС заявило, что непогода бушевала сразу в нескольких районах региона, в результате чего несколько десятков жилищ также остались без крыш. Не обошла грозная стихия и Тверскую область. Там непогода пятого августа бушевала дважды в течение той недели, оставив без электричества сотни сел и деревень. Во всех этих регионах продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

Напомним, что со дня на день в Приморском крае ждут удара тайфуна “Нору”, который сейчас свирепствует в Японии и уже унес там жизни двух человек. Первыми приморцев об опасности предупредили космонавты, которые увидели тайфун над Тихим океаном в первых числах августа.