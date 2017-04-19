Уровень воды в реке Белой, в Уфе, поднялся за последние сутки на полтора метра, достигнув общей отметки в 3,38 метра. Подтоплены пять населенных пунктов. На данный момент, на реке продолжается ледоход. Синоптики прогнозируют пик ухудшения паводковой ситуации в Башкортостане после майских праздников.

По сообщению портала izvestia.ru, в республике Башкортостан река Белая за последние 24 часа поднялась на полтора метра. Ее уровень составляет сейчас 3,38 метра, а ее максимальный подъем по прогнозам специалистов может достигнуть 8,5 метров. Уже подтоплены пять населенных пунктов. Пока это самый опасный пик подъема во всей республике.

Как подсчитали специалисты, башкирские реки в этом году превысят свои прошлогодние паводковые “достижения” на 20-50 сантиметров. В 2016 году пик половодья был зарегистрирован в регионе 26 и 27 апреля. В этом году снега в Башкортостане было больше, поэтому сроки паводка сдвинутся.

Ухудшение паводковой ситуации в регионе ожидается после майских праздников.

Зампремьер-министра башкирского правительства Марат Магадеев считает, что

бдительность населения в связи с цифрами половодья убаюкивать ни в коем случае нельзя. По его словам, они делают все возможное, чтобы донести до жителей потенциально опасных регионов необходимую информацию об уровне подъема реки и то, что надо делать в случае наводнения.

Напомним, что ледоход в республике Башкирия начался 16 апреля. Но повышение уровня рек началось еще за две недели до этого момента.