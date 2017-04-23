Уровень воды в реке Тобол поднялся еще на 91 сантиметр. Этот суточный прирост поднял общий уровень воды у Звериноголовского до 782 см. Повышение уровня воды в реках наблюдается также в некоторых других районах региона.

Уровень воды в речке Тобол поднялся почти на метр. За последние сутки прирост составил 91 сантиметр. В районе Звериноголовского, по состоянию на утро 23 апреля, уровень составлял уже 782 сантиметра. Также специалисты зафиксировали подъем уровня реки и в других районах области. Непосредственно в самом Кургане речка поднялась на восемь сантиметров, а в Мехонском – на четыре сантиметра.

Несмотря на это, в целом ситуация в регионе является обнадеживающей. В районе других населенных пунктов области уровень воды в речках постепенно снижается. В частности, в Каргаполье этот показатель составил целых 27 сантиметров. В других городах снижение зафиксировано на уровне 10-20 см в среднем.

Спасательные службы остаются наготове ввиду непредсказуемости ситуации. Тем не менее, непосредственной опасности для местных жителей пока нет. В некоторых районах области из-за повышения уровня воды реках оказались подтоплены дороги. Однако критических ситуаций нет. Движение на подтопленных дорогах продолжалось в плановом режиме, помощь спасателей не понадобилась.

Местные населенные пункты тоже пока остаются вне опасности. Причин для эвакуации пока нет. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие дни ситуация стабилизируется, и уровень воды пойдет на спад.