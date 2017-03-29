Увольнение директора Академлицея Ирины Тоболкиной в Томске спровоцировало скандал

Увольнение Ирины Тоболкиной из Академлицея в Томске вызвало некий резонанс. Основательница и директор образовательного учреждения рассказала, что ей поставили ультиматум: или она сама напишет заявление об увольнении, или ее уволят «сверху».

Создательница популярной авторской школы «Академлицей» в Томске Ирина Тоболкина со скандалом уволена со своей должности директора учреждения. Сама преподаватель рассказала, что не понимание, за что ее уволили. Четкой формулировки, по ее словам, ей никто не предоставил.

Сама Тоболкина, когда ей поставили ультиматум, решительно отказалась увольняться со школы, которой в этом году исполняется 25 лет со дня основания. В итоге, директора уволили. Соответствующий документ был подписан лично главой Минобразования Ольгой Васильевой.

Несмотря на то, что сама Тоболкина сослалась на отсутствие формулировки причин ее увольнения, в мэрии города эти причины объяснили. В горадминистрации сослались на некий конфликт интересов, который был выявлен по итогам проверки Академлицея. Дело в том, что в 2014 году на должность одного из заместителя директора Тоболкиной Ирины был назначен ее сын Антон Тоболкин. В мэрии это посчитали незаконным.

Сама директор считает, что настоящая причина ее увольнения заключается в другом. У Тоболкной есть два варианта на этот счет. И оба они связаны с открытием новой школы при Академлицее. Во-первых, недавно некоторые родители отказались делать взносы в специальный образовательный фонд в связи с открытием новой школы на Зеленых горках. Во-вторых, Тоболкина написала письмо в областное руководство о том, что новая школа не была дофинансирована на огромную сумму – около 77 млн. рублей.