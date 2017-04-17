В Томской области образовался ледоход с двумя «головами»

Ледоход с двумя «головами» появился на речке Обь в Томской области. Такое явление произошло в результате столкновения ледохода на Оби с ледоходом на Томи. Потоки льда и воды раскололи единый поток льда на Оби, в результате чего фактически возникли два ледохода.

Как сообщает РИА-Томск, в ночь с пятницы на субботу, пятнадцатое апреля, ледоход пересек границы Томской области на речке Обь, а уровень воды в речке поднялся местами на шестнадцать сантиметров. Однако региональные спасатели не стали бить тревогу, поскольку критических изменений не произошло. Паводков, перекрытия дорог и заблокированных участков не наблюдалось. Вместе с тем, спасательные службы в Томске и регионе были приведены в полную готовность.

По данным замгубернатора области Игоря Толстоносова, в настоящий момент расстояние меду двумя головами ледохода составляет примерно пятьдесят километров. Ситуация в целом не критическая и не грозит образованием паводков. Поводов для эвакуации населения пока нет.

Уровень воды в реке и региональных водоемах остается далеким от критического. К примеру, в районе Кривошеино до «критической» отметки уровень не достает примерно три метра. В других районах области ситуация аналогичная.

Ранее региональные эксперты отметили, что первая волна схождения льда на речках не несет в себе потенциальной опасности и должна пройти спокойно. Угрозы паводков и подтоплений нет. Ожидается, что она завершится в течение апреля. Однако более тревожная ситуация может возникнуть во время второй волны, которая ожидается в конце апреля – начале мая.