Валерий Шанцев рассказал о перспективах и проектах Нижегородской области

Валерий Шанцев, который занимает должность губернатора Нижегородской области, рассказал о развитии региона, новых проектах и перспективах. Край занимается развитием передовых технологий.

Расположенный в самом центре Европейской части государства регион приобретает больше транспортного значения. Губернатор края рассказал, что с Западом складываются хорошие внешнеэкономические связи, несмотря на санкции.

«Наше сотрудничество с компаниями США можно назвать успешным, и с Европой тоже. К нам приходят инвесторы с Германии, Франции, Норвегии и Нидерландов. С компанией из Норвегии мы вместе построили мощный свинокомплекс, а сейчас проводится стройка второй. Очень тесное сотрудничество с Германией. Контракты постоянно увеличиваются. Присутствует Siemens в регионе, а также фирмы, занимающиеся теплоэнергетическим оборудованием. На сегодняшний день они участвуют в конкурсе, и скорее всего будут выполнять работу по высокоскоростной магистрали, первым проектом станет столица – Нижний Новгород», — говорит губернатор региона.

Шанцев также рассказал об автомобильной отрасли, которая выпускает собственную хорошую конкурентоспособную машину.

«Высокоскоростное жд движение существует во многих странах. Большая скорость движения на сегодняшний день является реальностью. Для безопасности таких движений предусмотрены специальные магистрали, поэтому планируется постройка отдельной трассы, по которой будут ходить только высокоскоростные поезда. В скором времени появятся подобный грузовой транспорт. Целью данного проекта – повышение мобильности населения», — рассказал Шанцев о строении высокоскоростной магистрали.