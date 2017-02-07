Виктория Красильникова: беременная несовершеннолетняя найдена живой и здоровой

Одна из без вести пропавших, беременная семнадцатилетняя Вика Красильникова найдена живой и здоровой. Подробности не раскрываются, где девушка в ее положении пропадала – неизвестно, главное – она нашлась. ПСО «Волонтер» в Нижнем Новгороде сообщил, что поиски завершились.

Девушка, которой через месяц рожать, пропала из дома 22 января, и родные забили тревогу – в такой опасный период она осталась без матери и какой-либо помощи. Чтоб Вику нашли наверняка, родители обратились и в полицию, и в отряд поисковиков. Нашли место, где будущая мамочка, сама еще ребенок, скрывалась от всех. Вика, чтоб ее не «доставали», сбежала в Санкт-Петербург к друзьям, которые даже не прикинули, что они будут делать с нею, начни она рожать прямо у них. Волонтерский отряд поблагодарил всех, кто искал Вику, а самой пропавшей предстоит много выслушать про будущее материнство и просто детскую безответственность.

Омские СМИ сообщали, что девушка 16-и лет, сбежавшая из дому, нашлась в Курске. Несовершеннолетняя засобиралась замуж за курянина, а дома ее уже оплакивали как мертвую. «Невеста» проявила крайнюю безответственность, собираясь вступить в семейную жизнь. Убегая, она не взяла деньги, оставила дома теплые вещи, зато взяла все свои принадлежности для занятия рисованием. Девочки удалось выйти замуж, хотя неизвестно как, и домой правоохранители возвращали ее уже замужней женщиной. Но ей пришлось выслушать, как маленькому ребенку, что родителей пугать нельзя.