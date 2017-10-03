Владимир Соловьев был заключен под стражу из-за крупной взятки

Разбирательство по делу “ярославских дорожников” недавно продолжилось. Владимиру Соловьеву было предъявлено обвинение по факту получения взятки в размере полутора миллионов рублей.

Согласно информации, которой удалось завладеть ярославским журналистам, Владимира Соловьева обвинили в получении взятки в размере полутора миллионов рублей. А Александра Никитина, который занимался строительством дорог Ярославля, обвинили в даче взятки. И вот, недавно состоялся суд, по решению которого Владимир был заключен в СИЗО, а Александр пока обязан находиться в пределах города. Примечательно, что эту новость пока отказываются комментировать в СК Ярославской области.

Напомним, скандальное дело о коррупции в Ярославле всколыхнуло общественность в конце лета текущего года. Тогда вся страна узнала о “ярославских дорожниках”. После того как началось разбирательство по этому делу, один из свидетелей был обнаружен повешенным в петле. Мужчина работал личным водителем Соловьева и был уволен с должности незадолго до своей смерти. Согласно информации журналистов издания “Ярновости”, свидетель был крайне огорчён своим увольнением с прибыльного места работы, поэтому начал пить. Также, по данным журналистского расследования, бывший водитель Владимира являлся еще и посредником в получении взяток. Он, используя служебный транспорт, перевозил взятки от тех, кто их давал получателю.