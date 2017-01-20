Волгоград: Слабовидящие жители Ворошиловского района смогли насладиться бессмертным произведением П.И. Чайковско

Очередной показ балета «Щелкунчик» в исполнении школы балета «XXI век» в Доме культуры Ворошиловского района Волгограда стал не совсем обычным: в зале собрались люди, имеющие проблемы со зрением. Однако они смогли «увидеть» происходящее на сцене благодаря специальному оборудованию для тифлоперевода, которое появилось в Доме культуры в рамках реализации муниципальной программы «Волгоград – города равных возможностей».

Тифлоперевод, или тифлокомментирование – это комментирование визуальных элементов представления, передача словом того, что показано. Комментированию подвергаются все элементы спектакля, не имеющие звукового оформления. Кроме того, задача комментатора – передать внешний вид героев, окружающую обстановку, выражение лиц, позы, цвета и многие другие подробности, из которых складывается картина происходящего.Техническое оснащение тифлоперевода заключается в наличии передатчика инфракрасного излучения, который подключается к желающему слушать. В зрительном зале находится прозрачная кабинка для комментатора, выполненная из плотного материала, не пропускающего звук наружу (чтобы комментатор не мешал остальным зрителям). На столике перед комментатором наушники, микрофон и простой микшер, позволяющий регулировать громкость и чувствительность микрофона.Дом культуры Ворошиловского района стал первым учреждением культуры Волгограда, использующим тифлокомментирование.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА