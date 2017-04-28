Аллеи-славы.рф: Волгоград по итогам голосования вышел на четвертое место

Город Волгоград по итогам голосования на сайте аллеи—славы.рф поднялся на четвертую строчку. Администрация города утверждает, что пока с ними не связывались организаторы акции «Аллея Славы», для обсуждения вопроса высадки деревьев.

Недавно стартовало голосование в рамках акции «Аллея Славы», организаторы которой обещают высадить в городах—победителях саженцы деревьев. Оставить свой голос за один из городов России можно на официальном сайте аллеи—славы.рф до 30 апреля.

На сегодняшний день Волгоград вышел на четвертую строчку, собрав 176818 голосов. Населенный пункт входит в первую категорию, где население составляет более 500000 жителей. Опережают Волгоград Москва, Тула, Ростов.

Администрация города сообщила, что до сих пор с ними не связалась компания, организовавшая эту акцию. Поэтому пока неизвестно где именно будет находиться аллея, кто займется посадкой деревьев и когда это произойдет.

На этот же вопрос не смогли ответить сами организаторы голосования. Они заявили, что в их обязанности входит предоставление саженцев, а другие организационные моменты ложатся на плечи местной власти. Стоит отметить, что по плану высадка аллеи должна осуществиться ко Дню Победы, до празднования которого осталось 11 дней.

Напомним, по задумке организатором «Аллеи Славы» ими будет высажено 9000 деревьев в 15 российских городах.