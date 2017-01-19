Молодежь Волгограда готовится отметить День студента

С 21 по 25 января на территории города муниципальные учреждения сферы молодежной политики организуют ряд тематических программ, посвященных празднованию Дня студента в России. Мероприятия проводятся при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

21 января в Кировском районе студенты станут участниками концертной программы «Вечер у Татьяны». В день праздника, 25 января, в Красноармейском районе состоится игра-квиз «Импровизация», в Ворошиловском – игра «По следам Шерлока Холмса». Жителей Краснооктябрьского района приглашают на интеллектуальный турнир «Напряги извилины».

Масштабной творческой площадкой, посвященной одному из главных праздников российского студенчества, станет городской фестиваль «Акварель талантов», который пройдет 22 января в 15-00 по адресу: пр-т Университетский, 107. Представители волгоградского студенчества порадуют зрителей зажигательными танцевальными номерами и вокальным исполнением.

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА