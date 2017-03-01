Новости Волгограда: туберкулезник ограбил салон сотовой связи с помощью кашля

Новости Волгограда сегодня интересуют всех граждан города. Сегодня, первого марта, в городе обсуждается новость о том, что мужчина, больной туберкулезом, ограбил салон сотовой связи с помощью кашля. Житель города угрожал продавцам сотового салона заразным кашлем.

41-летний гражданин Волгограда ворвался в салон мобильной связи с необычным ограблением. Вот только оружием для ограбления стал не пистолет, а заразный кашель больного. Гражданин был задержан сотрудниками полиции спустя какое-то время после ограбления. В полицейский участок изначально обратилась продавец-консультат одного из салонов мобильной связи, который находится на улице Штеменко. Потерпевшая сообщила, что в магазин зашёл мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, его лицо было закрыто медицинской маской.

Он оповестил о том, что болен открытой формой туберкулёза, грозился заразить этой неприятной болезнью окружающих. Работники данного салона отдали грабителю шесть мобильных телефонов, ноутбук и двадцать тысяч рублей. После этого неизвестный спешно скрылся. В ходе розыскных операций личность больного все-таки была установлена, и он был задержан.

Выяснилось, что гражданин, действительно, болеет туберкулезом. Сотрудникам полиции удалось забрать у мужчины ноутбук, а сотовые телефоны он уже успел отдать в скупку. Все вырученные деньги гражданин Волгограда потратил на алкоголь. По факту совершенного грабежа сегодня уже возбуждено уголовное дело.