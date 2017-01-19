С улиц Волгограда за ночь вывезено 480 кубометров снега

Дорожные предприятия в круглосуточном режиме очищают улицы города от снежных масс и обрабатывают магистрали противогололедной смесью. В прошедшую ночь на улично-дорожной сети Волгограда работали 68 единиц спецтехники. Вывезено более 480 кубометров снега, скопившегося вдоль проезжей части. Вычищая прибордюрную часть, дорожники освобождают правую полосу. Уборка снежных валов позволяет не допускать сужения дороги и снижения пропускной способности улиц.

В ночную смену бригады вывозили снег с пр. Жукова, ул. Рокоссовского, Ополченской, б-ра 30-летия Победы, ул. Симонова, 64-й Армии, 40 лет ВЛКСМ, Ухтомского, Калининградской, Марийского путепровода. 114 тонн песко-соляной смеси отсыпано на дорогах для предотвращения гололеда.

Днем дорожники продолжают зачистку дорог и формирование снежных валов, обрабатывают реагентом тротуары и остановки общественного транспорта. Работы ведутся на ул. Воронова, Д.Джабаева, Василевского, Хиросимы, Еременко.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА