Волгоград: Участники Сталинградской битвы получат дополнительную материальную помощь

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись страны. Одна из них – 2 февраля 1943 года Победа в Сталинградской битве! Это легендарное сражение положило начало коренному перелому в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Герои великой битвы отстояли свободу Родины и защитили мир от нацизма. Их стойкость, мужество – истинный пример доблести и патриотизма.

В рамках реализации мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, а также, на основании Постановления Администрации Волгоградской области «О единовременной денежной выплате в связи с празднованием 74-й годовщины советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом», в первом квартале 2017года будет произведена единовременная денежная выплата в размере:

1000 рублей – участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, и труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Сталинграда»;

500 рублей — супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в Сталинградской битве;

500 рублей – гражданам, имеющим статус «Дети Сталинграда»

Денежная выплата будет производиться государственными казенными учреждениями ЦСЗН через отделения почтовой связи и сберегательного банка по сформированным ведомостям и спискам.

За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Кировскому району» по адресу: ул. Кирова, 128 а, каб. 23, понедельник — пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. 42-05-99, 42-05-19.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА