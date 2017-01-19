Волгоград — Празднование Крещения: водосвятные молебны и омовение в купелях

Более 6 тысяч человек минувшей ночью окунулись в крещенские купели, открытые в районах Волгограда. Православный праздник Крещения Господня 19 января продолжит крестный ход и водосвятные молебны. В течение сегодняшнего дня жители и гости города имеют возможность совершить омовение в крещенской воде.

Крестный ход начнется в 13-30 от храма святого пророка Иоанна Предтечи и пройдет до традиционного места водосвятия – нижней террасы Центральной набережной. Великое водосвятие в 14-00 и совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Водосвятные молебны состоятся также во всех храмах Волгоградской епархии и на набережных, где установлены купели.

Напомним, что для жителей и гостей города подходы к воде открыты в 7 районах.

В Тракторозаводском районе окунуться в крещенскую купель можно напротив жилого дома № 4 по ул. Грамши (пос. Спартановка),

в Краснооктябрьском — на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а).

В Центральном районе волгоградцев ждут напротив причала № 9 на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии.

Для жителей Дзержинского района подход к воде традиционно организован на пруду Ангарском,

в Советском районе – на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне.

В Кировском районе крещенская купель расположена на правом берегу Волги возле пристани им. Руднева.

В Красноармейском районе открыты сразу две купели: одна на пляже в пос. Южном, вторая – у монумента В.И. Ленину на набережной по ул. Фадеева.

Для удобства волгоградцев возле купелей развернуты торговые точки, установлены пункты обогрева, где можно переодеться и согреться горячим чаем.

Безопасность людей во время крещенских купаний обеспечивают сотрудники полиции, центра ГИМС МЧС РФ по Волгоградской области, МУ «Служба спасения Волгограда», бригады скорой медицинской помощи, народные дружинники.

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА