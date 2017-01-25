Волгоград: Состоялся турнир по шахматам, посвященный памяти А.Г. Скачкова

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​В шахматной истории Советского района Волгограда появилась новая страница – турнир по шахматам, посвященный памяти первому вице-президенту ВРОО «Федерация Шахмат» А.Г. Скачкову. Турнир проходил среди юношей Советского района и военнослужащих 390-го ОСМБ войск национальной Гвардии России.

Организатором шахматного турнира выступил Молодежно-подростковый Центр Советского района Волгограда при поддержке администрация Советского района Волгограда.

Турнир прошел в Центре для подростков и молодежи с ограниченными возможностями «Доверие», где собрались любители шахмат и болельщики играющих.

В состав жюри вошли профессиональные шахматисты Яхтенфельд Н.П., вице президент «ВРОО» федерация шахмат, Маслак А. В., председатель тренерского Совета Волгоградской области и Клюкин А. Н., капитан, начальник физической подготовки и спорта 390-го ОСМБ войск национальной Гвардии России.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

I место заняли две команды: команда военнослужащих национальной Гвардии России и воспитанники ДЮСШ №20 по шахматам. II место – команда «Юноши Советского района Волгограда».

Победители были награждены грамотами администрации Советского района Волгограда.

Под торжественную музыку команде – победительнице турнира был вручен кубок! Подводя итоги игры, участники и зрители отметили про себя, что игра удалась!

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА