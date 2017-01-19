Волгоградцы выбирают новые автобусы

В автобусах новых маршрутов, открытых в Волгограде в этом году, отмечается стабильный рост числа пассажиров. За две последние недели количество горожан, воспользовавшихся новыми транспортными направлениями, увеличилось почти в три раза.

Если 6 января автобусами 4 маршрутов перевезено 3,5 тысячи человек, то сегодня – 9,7 тысячи пассажиров. Волгоградцы привыкают к новым маршрутам и все чаще делают выбор в пользу комфортабельного транспорта большой вместимости новых направлений. Вскоре к четырем уже запущенным маршрутам добавятся еще три.

Семь муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, утвержденные документом планирования, открываются поэтапно. С 26 декабря начали работать два первых из семи направлений – № 20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок – Кардиоцентр». Еще два новых автобусных маршрута открылись 6 января – № 65 «Жилгородок — ул. им. Тулака» и № 35 «Больничный комплекс — ул. им. Тулака».

На линии выходят новые газомоторные автобусы, поставляемые в город победителем открытого конкурса на обслуживание семи муниципальных маршрутов ООО «Волгоградский автобусный парк». С 1 февраля откроются еще три маршрута: № 55 «К-р «Юбилейный» – 7-я больница» (будет следовать через остановочные пункты Пр-кт им. Героев Сталинграда, школа № 115, 8-я площадка, Угол парка, ВолГУ, ВГСХА, 7-я больница), № 25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» (Ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, ул. Тарифная, ул. им. генерала Штеменко, ул. 39-й Гвардейской, Мамаев Курган, к-тр «Родина», к-тр «Мир», колледж нефти и газа, ВолГУ, ТРЦ «Акварель») и самый протяженный № 95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая» (Ул. им. академика Бардина, ул. им. Грамши, пл. им. Дзержинского, стадион «Монолит», «Царицынская опера», «Центральный стадион», пл. им. В.И. Ленина, магазин «Современник», ТЮЗ, ул. им. Тулака, ул. 35-й Гвардейской, обувная фабрика, ул. Тополевая).

Компания-перевозчик постоянно анализирует пассажиропоток, чтобы обеспечить предоставление качественной услуги горожанам. Движение подвижного состава по маршрутам контролируется специалистами предприятия. Большое внимание уделяется подготовке водителей, с кадровым персоналом проводят кропотливую работу.

– В онлайн-режиме наши специалисты следят за передвижением автобусов, чтобы те ездили строго по маршруту, останавливались на остановках, – отметил исполнительный директор ООО «Волгоградский автобусный парк» Гурам Макалатия. – Осуществляется мониторинг пассажиропотока. Постоянное обновление информации позволяет нам в случае необходимости скорректировать интервалы движения в разные часы на маршрутах с тем, чтобы в дальнейшем разработать четкое расписание.

Ежедневно на линии выходят 55 единиц. Интервал движения на маршрутах в среднем в часы-пик составляет 7-10 минут, в межпиковые периоды – 10-15 минут.

– На маршруте работаю с самого открытия, уже больше половины месяца, – рассказал водитель автобуса № 20 Сергей Смирнов. – В первые дни пассажиропоток был невелик, а теперь люди стали узнавать автобус – в этом помогают боковые трафареты с названиями остановок. С каждым днем число пассажиров растет, горожане привыкают к новым маршрутам. Сегодня в утренний час-пик наполняемость салона была более 60 человек. В автобусах просторно, тепло и удобно, думаю, люди это оценили.

С 1 февраля в Волгограде откроются еще три маршрута, и на линии в общей сложности будут выходить 149 автобусов компании-перевозчика, еще 15 автобусов останутся в резерве.

Сегодня на территории областной столицы действуют и коммерческие и муниципальные перевозчики. В результате поэтапного внедрения новой транспортной схемы именно автобусные маршруты наряду с линиями горэлектротранспорта составят основу маршрутной сети города. Работа по развитию дорожно-транспортной сферы проводится городскими властями в соответствии с поручениями Губернатора по обеспечению жителей комфортным, надежным и безопасным муниципальным транспортом.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА