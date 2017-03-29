Волгоградским полицейским удалось задержать нарушителей, стрелявших на свадьбе из машины

Волгоградским органам правопорядка удалось задержать нарушителей, которые вели огонь из пистолета во время празднования свадьбы в центре города. Об этом передает местное МВД.

Как сообщили полицейские, во вторник к ним поступил вызов, где звонящий сообщил, что на центральной площади города была стрельба из проезжающего мимо автомобиля. После чего сразу же был объявлен план перехват, в результате которого удалось задержать нарушителей.

Стрелявшими оказались житель Ростова-на-Дону и житель Волгограда. В ходе задержание у них был изъят травматический пистолет и патроны к нему. Оба задержанных свою вину признали и раскаиваются в содеянном.