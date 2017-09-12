Дмитрий Песков похвалил региональные власти за оперативное реагирование на сообщения о нарушении правил проведения выборов. В частности, производились даже увольнения лиц, виновных в фальсификации. Таким образом, как считает пресс-секретарь администрации президента России, прошедшие выборы были полностью легитимными.

По словам пресс-секретаря президентской администрации, реакция местных властей на сообщающиеся им факты нарушений порядка голосования была молниеносной, вплоть до увольнений с должностей и заведения уголовных дел на виновных лиц. Также такие меры свидетельствуют о полной легитимности, проводимых по всей стране региональных выборов губернаторов, как заметил Песков.

В российской Центральной избирательной комиссии отметили, что к ним стало поступать намного меньше жалоб на нарушения, связанные с выборами, чем в прошлые годы. Характер самих жалоб тоже поменялся — сейчас это менее вопиющие случаи, чаще всего касающиеся второстепенных вопросов при проведении голосования. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, также сообщила Пескову о сокращении числа жалоб, поступающих к ней во время выборов.

Напомним, что Европейский союз не признал губернаторские выборы, прошедшие десятого сентября в Севастополе и Крыму. Причиной этого является несогласие ЕС с присоединением этих территорий к России.