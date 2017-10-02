Якутская ГРЭС нуждается в обновлении, считают в «Русгидро»

«Русгидро» заявляет: пожар на Якутской ГРЭС говорит о том, что гидростанция очень устарела, она нуждается в обновлении оборудования, изношенного за долгие годы эксплуатации. И если не менять установки времен СССР – Якутия еще много раз будет сидеть без воды и света, как 1 октября. Регион спасет Якутская ГРЭС-2, которая строится по последним технологиям и в конце года уже будет пущена в эксплуатацию.

Чиновники из «Русгидро» заявили, что дальневосточная энергетика устаревает, и Якутская ГРЭС – первое тому подтверждение. 1 октября пожар на электростанции имел место быть потому, что в помощь стареющей ГРЭС-1 давно пора запускать ГРЭС-2, которую не получилось закончить и пустить в эксплуатацию в 2015 году. Сроки переносились, и Якутская электростанция продолжала в одиночку обслуживать Якутск и примыкающие к нему районы, постепенно старея и ветшая. На строительство модернизированной ГРЭС в свое время выделялось 50 млрд рублей, и конец 2017 – начало 2018 года – последний срок. Всего в развитие ТЭС на Дальнем Востоке государство вложило 118 млрд рублей и хочет видеть результаты. Пока из всех заявленных электростанций заработала только одна.

После аварии на Якутской ГРЭС СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности», пострадал один работник станции. В машинном зале ГРЭС сперва случился резкий перепад давления, а потом работники услышали громкий хлопок: при взрыве газовоздушной смеси серьезно пострадал один из рабочих, врачи по-прежнему не дают никаких прогнозов. Авария обесточила почти весь Якутск и оставила без воды 300 тыс. человек.