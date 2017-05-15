Яна Перчаткина, пропавшая третьего мая в Башкирии, до сих пор не найдена. Большинство волонтеров стали разъезжаться по своим домам. Из-за усталости сменился главный координатор. Но поиски все равно продолжаются, родные девочки не теряют надежды найти ее живой.

Павел Нестеров, глава группы поиска пропавших в республике Башкирия, рассказал, что информация о том, что поиски девятилетней Яны Перчаткиной сворачиваются, не верна. Действительно, большинство волонтеров стали покидать Белореченск из-за усталости и своих житейских проблем, но все же остаются около 50 человек из местных жителей, готовы продолжать поиски девочки. Им оказывают содействие и сотрудники правоохранительных органов.

Координатор волонтеров по имени Александр действительно очень устал, так как был занят в поисковых работах полторы недели подряд. Стало известно, что его сменила девушка по имени Ксения, координаты которой есть в группе в ВК, созданной специально для поиска Яны.

Тем не менее все усилия найти пропавшую школьницу до сих пор не дали никаких результатов. Мать и бабушка в отчаянии начали обращаться к экстрасенсам, которые сообщали им ужасные новости: то девочка, жива и находится в публичном доме, то она мертва и закопано в конкретном месте. Причем поиски тела в указанном ими месте также не приводили к результатам. На экстрасенсов семья Яны потратила свои последние сбережения.

По словам Павла Нестерова, родственники школьницы обращались к нему с просьбой выделить людей, для поисков в местах, указанных экстрасенсами, но он им отказал, так как его люди сотрудничают исключительно с полицией.

Известно, что в последнее время, родственники Яны ведут свои поиски отдельно от полиции и волонтеров.