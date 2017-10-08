Ящур: выяснился источник ящура, завезенный в Башкирию извне

Управление ветеринарии Башкирии объявил источник ящура и подтвердил, что это опасное контактное заболевание было завезено в республику извне. ООО КФК «Нур» из Средней Азии привезло в Туймазинский район овец, имеющих иммунитет, но все равно заразных.

Вирус ящура завезли в Туймазинский район Башкирии непорядочные бизнесмены из ООО «Нур». Их овцы были переболевшими ящуром, имели к нему иммунитет, однако они могли заразить здоровое животное. К такому выводу пришли ветеринары, сделав анализ пораженных тканей заболевших и ликвидированных коров. Такой же штамм ящура можно наблюдать в Киргизии, Казахстане и других районах Средней Азии. Пастбища ООО КФК находились недалеко от места выпаса коров, возле деревни Ермухаметово. Тот факт, что в последний раз ящур поражал Башкирию 40 лет назад, помог ветеринарным службам искать источник заражения не внутри республики, а вне ее.

Ящур, вовремя обнаруженный и локализированный, не передался человеку, никто не успел им заразиться, принимая сырое молоко от больных коров. Тем не менее больницы готовы принять людей с этим заболеванием, подготовили для них койкоместа и лечение соответствующими препаратами. Инкубационный период болезни может длиться до 12 дней, ее основной симптом – сыпь и зудящие пузырьки во рту, температура, боли в мышцах. Эти симптомы внешне похожи на грипп или аллергию, врачи призывают не шутить с ящуром и сразу обращаться в больницу. Лица, контактирующие с коровами и овцами постоянно, могут заразиться напрямую, без потребления молока.