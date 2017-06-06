Юбилей ТГАСУ: Томскому Архитектурному Университету исполнилось 65 лет

В этом году Томскому Государственному Архитектурно-Строительному Университету исполнилось 65 лет. Хотя дата и не является круглой, 5 июня в Томске прошли официальные торжества с шествием студентов по магистральной улице города.

Ради шествия молодых ребят, одетых в красное и белое, в Томске на полчаса была перекрыта улица Пушкина. Так же пешеходной зоной сделали большой участок от ул. Яковлева до площади Соляной. Такой парад факультетов престижного строительного ВУЗа проводится впервые за всю историю его существования. Студенты надеются, что парад красно-белых станет отныне доброй традицией.

Факультеты построили колоннами в том порядке, в котором они возникали с 1952 года. Начиналось все со строительного, потом перечень специализаций расширился, и студентов начали обучать на дорожно-строительном факультете, механико-техническом и архитектурном. Завершали шествие магистры – самое молодое направление ТГАСУ, а впереди всех шагали строители в касках. Их речевка гласит о том, что выпускники ВУЗа находят работу «от Москвы и до Аляски»: профессия строителя очень востребованная и нужная. Те выпускники, которые остались в Томске и области, достигли больших высот – они сейчас заместители губернаторов, чиновники, руководители строительных компаний.

Студенты охотно общались с журналистами и отвечали на их вопросы, делясь планами на будущее – работу они легко найдут сразу после ВУЗа. Членов стройотрядов охотно берут на различные строительные объекты по всей России: в этом году часть ребят из ТГАСУ собираются строить космодром «Восточный» и челябинскую атомную электростанцию. А девчонки, которых в техническом ВУЗе меньше, чем ребят, гордятся своим выбором: строитель – это в первую очередь престижно. Дома, построенные выпускниками ТГАСУ, должны сто лет простоять, а проблему плохих дорог много лет назад надо было решить.