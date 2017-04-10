Южный мост в Самаре могут закрыть на реконструкцию уже 12 апреля

Реконструкция Южного моста в Самаре может начаться уже в среду, 12 апреля. Изначально начало работ на мосту было запланировано на 10 апреля, однако в понедельник мост продолжал функционировать в штатном режиме. После закрытия мост будет частично недоступен для транспортных средств до осени текущего года.

Городские власти планируют реконструировать Южный мост в городе Самара, а также провести ремонт путепровода «Аврора». Ранее сообщалось, что мост закроется на ремонт с начала недели, десятого апреля, но в этот день транспорт продолжал ходить по мосту в стабильном режиме. Тем не менее, некоторые источники сообщают, что уже в понедельник на месте реконструкции начались подготовительные работы.

В любом случае транспортные ограничения должны быть введены до конца текущей недели. Скорее всего, ремонтные работы начнутся в среду, двенадцатого апреля.

После закрытия Южного моста проезд по строению будет позволен только ограниченному транспорту, а именно всем транспортным средствам, вес которых не превышает три с половиной тонны. Соответственно, запрещен проезд будет для автобусов, в том числе и пассажирских, грузовиков и прочего тяжелого транспорта.

Ограничения, по предварительным данным, продлятся до ноября текущего года. Для того чтобы обеспечить горожанам комфортные условия передвижения по городу и региону, власти будут вводить дополнительные электрички. Более детальная информация о реконструкции и движении транспорта уточняется.