Актировка Сургут: как быстро и без проблем узнать об актированных днях в Сургуте?

В школах Сургута этой зимой карантин сменяется актировкой, а актировка – новым карантином по гриппу. Но если при карантине в школу вообще не ждут детей, то разные показатели термометра освобождают от занятий в школе разные классы. Чтобы не было путаницы, ученик православной гимназии Антон Осипов разработал приложение для смартфона об актировках в родном городе и даже победил на краевой конференции.

Информационное издание «Мангазия» рассказывает о том, как Антон с товарищем решился создать приложение для гаджетов и сайт www.aktirovki.ru. Для начала парень с другом задумались, почему при одной и той же температуре, -26, детей то отпускают, а то заставляют идти в школу. Потом он понял, что это зависит от ряда других факторов, включая скорость ветра и наличия осадков, и стал собирать «домашнюю метеостанцию». Данным фактом юноша не хвастается, а наоборот – считает, что изобретение далеко от совершенства, над ним придется еще поработать. Но на парня сразу вышел департамент образования его города: их телефон каждое утро разрывается от звонков родителей. Со своего изобретения парень денег получать пока не собирается – родителей города жаль стало.

Приложение работает для обоех смен, а не только для маленьких 1-4 классов. В 6:00 на смартфон приходит СМС со смайликом и уведомлением об актировке. Ни о каких авторских гонорарах речи пока не идет: чтоб выбить патент на изобретение – нужно свои средства вкладывать и долго добиваться. Спонсоры, правда, нашлись, но только как для победителя первых этапов конференции «Шаг вперед». Пользователи, скачавшие данное приложение, стали сами подбрасывать парню денежку на патентование. Звучит смешно, но создатель платит за то, чтоб его изобретение люди скачивали бесплатно. Приложение Антону нудно не для обогащение, а для портфолио – он поступает в технический ВУЗ.