Актировка Сургут: сургутский старшеклассник-программист создал приложение и сайт об актировках

Сургутский старшеклассник-программист создал приложение и сайт об актировках, — пишет «СургутИнтерНовости». Юноша намерен запатентовать изобретение: оно быстро станет мегапопулярным – не у всех мамочек Сургута есть время и силы вставать в 6.00 и слушать региональные каналы, чтоб потом заливать информацию в ВК. В планах Антона Осипова – создать подобное приложение для Ханты-Мансийска и всей Югры. Сайт тем хорош, что рассылки приходят до того, как об этом сообщат в новостях.

За свои детища — сайт www.aktirovki.ru и приложения – выпускник православной гимназии денег брать не намерен. Он хочет выступить со своим изобретением на форуме для программистов России, поскольку в родном городе он уже защитил проект в рамках конференции «Шаг в будущее». «Ugra-news» сообщает, что приложение юноша начал разрабатывать еще в ноябре прошлого года, но аномальные морозы пришли в Югру только зимой. Однако это не помешало талантливому парню заявить о себе в Ханты-Мансийске.

На конференцию «Шаг в будущее» съехались 83 школьника из 21 муниципалитета. Из них большинство – 34 человека, решили заниматься экономикой и социальными науками, только 9 человек решили что-то вложить в инженерную мысль будущего, 27 ребят посвятили работы естественным наукам, 14 – программированию и математике. На симпозиумах награждали как «теоретиков», так и «практиков», и потому Осипов получил диплом первой степени.