Апокалипсиса в октябре 2017 года не будет — НАСА опровергла столкновение Земли с планетой Х. Одни источники пишут, что осенью этого года от нашей планеты ничего не останется, а другие заявляют, что земляне намерены искать жизнь на других планетах и отправлять зонды в Пояс астероидов. Издание «РИА Наука» пишет: различные малые планеты регулярно «уничтожают» нашу планету, хотя «опасное» приближение к Земле исчисляется миллионами километров.

Журнала Nature опубликовал прогнозы на следующий год, и. по словам «РИА», там нет ни слова о том, что Земля столкнется с неоткрытой «девятой планетой» и будет ею уничижена. Напротив, прогнозы ученых оптимистичны: НАСА приблизится к загадке той самой Нибиру, которую постоянно «призывают» уничтожить Землю. Еще доставят грунт с Луны со спутником «Ченъя-5», приблизятся к разгадке тайн черных дыр и даже достигнут квантового превосходства. Астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун в 2017 г. лишь заявили, что есть «десятая планета», которую ищут группы астрономов, а найдут они. И ученые ни в коем случае не утверждают, что «планета Х» мчится уничтожать все живое на Земле. Дэвид Мид – один из сторонников «теории заговоров», который утверждает, что «власти скрывают предстоящую катастрофу», а делает выводы он на основании анализа текстов Библии. Хотя именно священная книга христиан заявляет: рассчитать дату конца света невозможно человеку и даже ангелам.

Журнала Nature, на который ссылаются россияне, пишет: Батыгин и Браун считают, что открыть Нибиру им поможет телескоп NTSS, который очень проблематично вывести на орбиту. Сомнительно, что у ученого Дэвида Мида, об «известности» которого никто в мире не знает, есть дорогостоящая и современная техника для прогнозов и выводов.