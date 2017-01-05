Астероид Таутатис приближается к Земле, на астероид Психею НАСА отправляет зонд

В новом году НАСА решила серьезно заняться проблемой изучения астероидов – нужно знать, чего ждать от этих «космических скитальцев». Многие СМИ пишут: к Земле на огромной скорости мчится астероид, но любая газета, в том числе издание «Утро.ру», тут же спешит успокоить население – столкновения Татутатуса и Земли не будет. Такого рода «визиты» малых космических тел к Земле – нормальное явление.

Космическое тело подлетит к нашей планете на «опасное» расстояние в 37 млн. км, развернется и улетит по своей орбите. «Визит» следующего космического тела к Земле намечен не раньше следующей осени. По форме Татутатус напоминает арахис, на нем есть кратеры и валуны, каждые 4 года он показывается астрономам, вращаясь по орбите вокруг нашей Земли. Несколько раз Таутатус опасно сближался с Землей, куда опаснее, чем в 2017 году – доходило до 1,5 млн. километров, как в 2004 году. Ученые заявляют, что астероид неплохо изучен благодаря аппарату «Чанъе», угрозы он не представляет. Возможно, астероид покинет Солнечную Систему под воздействием гравитационного поля Юпитера.

Издание «Телеграф» пишет: НАСА отправляет зонд на астероид Психею, чтоб его основательно изучить. Малые планеты могут состоять из камня, изо льда, но Психея тем интереса, что состоит из металла. Это – кусок руды диаметром 210 километров. По этой планете земной группы, у которой есть литосфера, ученые смогут судить и о Земле.