Астероид Веста можно будет увидеть ночью 19 января

В ночь на 19 января можно будет наблюдать, как мимо нашей планеты пролетает астероид Веста. Об этом сообщает издание «RT».

Это небесное тело является самым ярким астероидом, в данную ночь Веста будет находиться в противостоянии с Солнцем. Данная информация говорит о том, что Земля будет расположена между светилом и этим телом. Астероид будет около нашей планеты на расстоянии 229 млн км, ожидается, что ее диск должен осветить Солнце. Во время безоблачной погоды рассмотреть в небе тело можно будет с вечера 18 января до утра 19 января. Смотреть необходимо в южно-восточную часть небосвода.

Эксперты утверждают, что данный астероид единственный, который можно увидеть невооруженным взглядом, он похож на звезду с очень тусклым свечением. Необходимо отметить, что в начале 60-х на нашу планету упал метеорит. Это произошло в Австралии. Специалисты проанализировали химический состав осколка и заявили, что он мог отколоться от Весты. Данное тело было образовано при формировании Солнечной системы, отличается наличием железо-никелевого ядра, коры, большим числом вулканической активности. Яркость гарантируется благодаря базальтовой поверхности. На поверхности астероида имеется вода, Эверест, высота которого в три раза выше, чем у земного.