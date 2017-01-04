Астрономы отрицают существование небесного тела: Планета Х является выдумкой

Дэвид Мид, который занимается исследованием Библии и эпиграфики, заявляет, что текущий год станет последним для Земли. Об этом передает российское издание.

Исходя из его утверждений, осенью произойдет природная катастрофа, а именно в октябре. Ученый считает, что население Планеты не догадывается о множествах катаклизмов. Земля каждый год испытывает землетрясения, по этой причине может пропасть большое количество населенных пунктов. Также эксперт отмечает о существовании Нибиру, она находится за Нептуном. По его словам, данное небесное тело будет пересекать созвездие Девы, в результате чего в начале октябре произойдет затмение солнца.

Мужчина считает, что имеется также вероятность столкновения Земли в этом году с астероидами. Размер этого тела сопоставим со статуей Свободы. Ширина ТС4 составляет 40 м, астероид также может стать причиной большого хаоса. Стоит отметить, что Планета Х встречается в писаниях майя. В календаре говорилось, что небесное тело столкнется с Землей или может пролететь рядом. Это приведет к смешению оси, а после и к глобальной катастрофе. Еще по одной версии Планета Х является несостоявшейся звездой, гравитация которой приведет к погибели Земли. Несмотря на эти утверждения, астрономы заявляют, что в Солнечной системе нет подобного тела.