Министерство Обороны Украины самолично вмешалось в сетевую энциклопедию «Википедия», заменив место рождения знаменитого богатыря Ильи Муромца. Чтоб сайт принял подобного рода замену – нужно предоставить реальный источник информации, а такового у украинских военных не оказалось. Неясно, как каких основаниях богатырь из народного эпоса стал уроженцем Черниговской, а не Владимирской области. О данном факте пишут многие СМИ России и Украины, в том числе и «Лайф.ру».

Россия и ее православные ничего не имеют против того, что богатыря превращают в «украинское достояние». Того, кого былины называют Ильей Муромцем, у православных – Илья Печерский Чеботок, чьи святые нетленные мощи хранит Киево-Печерская Лавра. Ратные подвиги Ильи – легенды, в которых правда переплетается с вымыслом, в чем-то он – собирательный образ типичного православного русича. В биографии героя былин есть немало лакун и без места его рождения. Например, долгое время ни одного реально существующего персонажа российские историки не могли «привязать» к Илье Муромцу, который в ранних летописях значится как Моровьянин, то есть житель Моровийска в Черниговской области. Но это не делает человека 1150-1165 гг. рождения украинцем.

«Инфоресист» добавляет: шесть раз Минобороны Украины меняло место рождения в «анкете» богатыря, и до последнего сайт возвращал все, как было. IP- адрес, который то и дело мелькал в энциклопедии, очень быстро «пробили». Так что родина «Ильюши», который вполне мог быть иноком Киево-Печерской Лавры, — Карачарово, а не Моровийск. Но государство тогда было одно – Киевская Русь, а российский и украинский народы еще не были отдельными нациями.