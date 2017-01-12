Конец света-2017 отменяется: десятую планету предстоит найти в 2017 году, ее нет в пределах Солнечной системы. Из года в год «в гости» к Земле ходят метеориты, и год автоматически становится последним, «годом конца света». Издания, которые не гонятся за рейтингами, разоблачают нелепый миф Дэвида Мида с помощью Библии и науки.

Библия, священная книга христиан, говорит: не людского ума дело, когда придет то, что называется «Судный день». Точную дату конца света знает только Бог. Наука в лице Евгения Парфенова, инженера небесной механики при ТГУ, объяснила томцам и жителям России в целом, что не стоит все принимать на веру. Солнечная система от Меркурия до Плутона неплохо изучена, даже космические скитальцы – кометы и астероиды — у землян под контролем. Любое новое космическое тело тут же станет предметом изучения, на нее отправят зонды для взятия проб, изучения атмосферы. Именно потенциальная угроза в лице «космического мусора» заставляет человека «держать руку на пульсе». Планету Х или Нибиру собираются искать при помощи телескопа на орбите.

Томский ученый в очередной раз подтвердил: если на Землю что-то упадет, то это будет «камушек» вроде челябинского метеорита. Максимум, он уничтожит Томскую или другую область, но «концом света» «Апофиз» не грозит, запланирован он, к тому же, на 2029 год. Планету Нибиру ждали в 2012 году, но она «не пришла» — шутит Парфенов, — хотя космический зонд был готов к ее изучению. Ждали «конца света» пять лет назад многие, увидевшим Нибиру осталось только посочувствовать. Лучше не читать глупости в Интернете, а наблюдать январе в телескопы комету Honda-Mrkos-Pajdusakova, которая не угрожает Земле и ее жителям. Астроному областного планетария с радостью покажут ее любителям астрономии, а не «астроложества».