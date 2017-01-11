Конец света в октябре 2017 года не наступит: томский ученый развеял миф о глобальной катастрофе на Земле

С началом 2017 года научный и астрологический миры обсуждают предсказания некоего ученого Дэвида Мида, который заявил, что в октябре 2017 года Земля столкнется с другой крупной планетой. После такого грандиозного столкновения все живое на нашей планете вымрет и наступит конец света.

Несмотря на отсутствие реальных фактов в предсказании Мида, многие его предсказаниям поверили. Речь идет о неизученной человечеством Планете Х, которая находится в пределах Солнечной системы. По словам Мида, на катастрофу указываются катаклизмы вроде наводнений и землетрясений на Земле.

Ученый из томского ТГУ Евгений Парфенов решительно опроверг предсказания Дэвида Мида, рассказав, что его теория никак не вписывается в ученую концепцию о Солнечной системе. По его словам, ученые давно изучили все процессы, которые происходят в нашей системе, все крупные объекты, находящиеся в ней, все теоретически возможные угрозы.

Никакой Планеты Х в Солнечной системе вплоть до Нептуна нет. Более того, Парфенов уверяет, что и за пределами системы никаких подобных объектов нет. Ученые давно изучили все возможные угрозы для Земли на десятки лет вперед. Поэтому никакой угрозы со стороны мифической Планеты Х попросту не существует.