Конференция НАСА: какое революционное открытие сделали ученые?

Вчера состоялась анонсированная ранее экстренная пресс-конференция НАСА, в которой приняли участие ученые из США и Европы. В ходе конференции, вокруг которой был создан такой большой ажиотаж, выяснилось, что астрономы открыли новую группу потенциально обитаемых планет, на которых, вероятно, уже сейчас есть жизнь.

Сенсационное открытие сделала бельгийский ученый Микаэл Жийон и его команда. Они установили, что в паре десятков световых лет от нас есть крохотная звезда, вокруг которой вращаются «перспективные» планеты. Всего было сообщено об открытии семи таких экзопланет. Ученые установили, что с большой долей вероятности на трех из них есть вода.

В астрономии подобные открытия сродни революционным. Ведь «где есть вода, там может быть и жизнь». Более того, на этих планетах если вода и есть, то она находится в жидком состоянии. К тому же, местная звезда достаточно маленькая и не производит слишком много энергии. Это значит, что на открытых планетах созданы достаточно комфортные условия для жизни. Таким образом, три планеты действительно могут быть потенциально обитаемы. Там есть вода и комфортная температура – главные условия для появления жизни.

Если на тех экзопланетах действительно есть жизнь, узнать об этом вряд ли получится в ближайшее время, — отмечают ученые НАСА. Планеты располагаются в сорока световых лет от Земли, и земные технологии попросту не способны установить с ними физические коммуникации.