Мария Максакова имеет ряд претензий к Гнесинке, откуда была уволена

Беглую оперную певицу Марию Максакову Академия им. Гнесиных уволила, теперь певица имеет претензии к учебному заведению. Старшая преподавательница кафедры сольного пения жалеет студентов: кто их будет теперь учить? Учебное заведение имеет другую точку зрения: почему певица не волновалась за студентов, когда прогуливала?

Обычно прогулы ставятся студентам, но Гнесинка месяцами фиксировала неявки на занятия преподавателя. В этом Мария Петровна усматривает «некое лицемерие»: почему ее никто не упрекал в прогулах, когда она ездила на гастроли? Но как только она стала пропускать лекции по семейным обстоятельствам – уволили. Однако и работу, и будущих оперных певцов Максакова покинула сама и добровольно, отправляясь в Киев со своим мужем — бывшим депутатом Денисом Вороненковым. Совместителю на полставки скоро найдут замену, благо красивых голосов в России хватает.

Российские друзья говорят о Марии Максаковой с мужем примерно то же, что и руководство Академии: порвала все связи, трубку не берет, устроилась ли она на работу в оперу – пока не рассказывает, на что живет семья – неизвестно. Даже друг Максаковой Николай Басков ничего о ней не знает: навязчиво разыскивать в Киеве подругу может быть опасно для нее и для ее мужа. Мать певицы не только не внесла ясность, но и чуть ли не матом послал журналистов.