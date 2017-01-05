Microsoft об Xbox Scorpio: игровая система станет началом новой эры

В скором времени на рынок выйдет новый консоль, который получил кодовое имя Scorpio. Аарон Гринберг, который является руководителем маркетингового отдела компании Microsoft, решил подогреть ожидания игроманов. Об этом передает российское издание.

Необходимо ответить, что данная новинка станет запоздавшим ответом на PlayStation4Pro. Что касается точной даты выхода, о ней пока не сообщается.

«Текущий год станет годом Project Scorpio. Все готовы к этому монстру?», — написал у себя в блоге Гринберг.

Стоит отметить, что он также в посте употребил зодиакальный знак «Скорпион». Многие гадают является ли этот момент намеком на выход платформы или так мужчина решил обыграть имя приставки.

Напомним, предварительный анонс новинки прошел в прошлом году во время ежегодного мероприятия Е3. Платформа действительно будет очень мощной среди других консолей. Модель оснащена процессором с 8 ядрами, характеризуется увеличенным объемом оперативной памяти, пиковой производительностью GPU, ее уровень в 6 терафлопс.

Ранее Фил Спенсер, который занимает должность главы Microsoft Xbox, заявлял, что данная консоль превзойдет по мощности другие модели. Также он обещал, что система гарантирует производительность в 4К-разрешении. Компания утверждает, что игровая система станет началом новой эры на рынке приставок.