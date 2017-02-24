Открытие землеподобных планет: что нужно знать о потенциально обитаемых планетах

На днях агентство НАСА объявило об открытии трех землеподобных планет за пределами Солнечной системы. Несмотря на то, что эти планеты вращаются вокруг одной звезды, ученые полагают, что каждая из них является пригодной к жизни.

Последняя экстренная пресс-конференция по экзопланетам была проведена еще полгода тому назад. Тогда НАСА открыла несколько десятков экзопланет. На этот раз в агентстве сообщили об открытии семи похожих на Землю планет. Все они вращаются вокруг единой звезды-карлика. Эта система располагается примерно в сорока световых годах от Солнечной системы.

Земные технологии пока не позволяют установить физические коммуникации с этими планетами. Однако ученые смогли изучить систему и на расстоянии.

Так, ученым удалось установить, что на трех из семи открытых планет имеются все условия для жизни. В первую очередь, очень важно, что на них есть вода, причем в жидком состоянии – главная составляющая зарождения жизни. Кроме того, на них также есть комфортная для развития живых организмов температура.

Этот фактор обусловлен тем, что звезда данных экзопланет является карликом и не излучает много энергии. Тепла как раз достаточно для поддержания комфортных условий жизни.

Есть ли жизнь на этих планетах, сказать пока невозможно. Ученые выяснили структуру состава экзопланет. Но даже если на них существуют развитые цивилизации на подобии нашей, узнать об этом не получится. По крайней мере, сейчас. Сигнал, который бы был подан туда или оттуда со скоростью света, шел бы к Земле минимум сорок лет.