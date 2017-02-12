Полнолуние в феврале 2017 года: астрологи не советуют начинать новые дела и заниматься физической работой и спортом

Февральское полнолуние не зря считается одним из наиболее значимых в целом году. Ведь вскоре после этого явления наступает День влюбленных – время, когда ссориться просто непозволительно.

С научной точки зрения полнолуние – это явление, которое наблюдается всего пару минут, а если конкретней – то всего одно мгновение. Наука не признает влияния Луны и звезд на судьбу человека. Но если наблюдать за этим явлением невооруженным глазом, то покажется, что Луна остается полной несколько ночей. Таким образом, в этом месяце полнолуние наблюдается с десятого по двенадцатое февраля, а пик полнолуния пришелся на ночь одиннадцатого числа. К своему максимальному значению Луна приблизилась в два часа ночи одиннадцатого февраля.

С астрологической точки зрения полнолуние – это важное судьбоносное событие и очень сильное в энергетическом плане. Астрологи считают, что полная Луна всегда имеет влияние на каждого человека отдельно и на земные процессы в целом, а февральское полнолуние в этом плане является особенно сильным.

Считается, что в полнолуние нельзя начинать никаких больших дел в любой сфере жизнедеятельности. Вообще, новое в период полнолуния – не лучшая идея. Также стоит воздержаться от энергозатратных дел. К примеру, в дни полнолуния лучше не заниматься спортом и другой физической активностью. Физическая работа повлечет за собой сильный убыток энергии, в том числе и моральной, даже если эта работа обычно приносит Вам радость и пользу.

В полнолуние нужно быть очень осторожными с собственными словами – нужно следить, чтобы не наговорить окружающим глупостей.