Полнолуние в марте 2017 года принесет удачу в карьере и любви, но может подкосить здоровье

Первое полнолуние в марте 2017 года было зафиксировано вчера, 12 марта. В астрономии полнолунием называют буквально несколько мгновений, когда Луна достигает своего самого большого значения. Однако в астрологии полнолуние продолжается несколько суток, и визуально кажется, что Луна действительно остается полной все это время.

Мартовское полнолуние, если верить астрологам – одно из самых благоприятных полнолуний в календарном году. Оно сулит успех в карьере и личных отношениях. А вот о своем здоровье в этот период лучше позаботиться более тщательно.

Полная Луна 12-13 марта сулит нам карьерный рост. Поэтому если вы давно раздумываете над тем, чтобы попросить о повышении, сменить работу на более престижную, пора начать действовать. При этом не стоит рассчитывать только на удачу – свою профессиональную состоятельность доказывайте действиями.

В личной жизни мартовская Луна тоже принесет успех. Но, снова-таки, для этого нужны решительные действия. Март 2017 года – лучшее время для признаний в любви и предложений руки и сердца. Это также лучшее время для зачатия ребенка.

А вот со здоровьем будьте осторожны. В дни полнолуния лучше быть разборчивыми в пище. Тем более что сейчас продолжается Великий пост. Ешьте только привычные продукты, старайтесь питаться правильно. А для практикующих голодание первая половина марта – лучшее время для практики.

Не стоит забывать, что астрологические прогнозы актуальны только для тех, кто верит в астрологию. Скептикам лучше отказаться от идеи следовать лунному календарю и гороскопам.