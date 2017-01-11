Полнолуние в январе 2017 года: что предсказывают астрологи и чему верить на самом деле

В эти дни жители России и других регионов восточной Европы могут наблюдать невероятное, но привычное всем астрономическое событие – полнолуние. С научной точки зрения полнолуние – вполне естественное, часто происходящие явление, которое ровным счетом никак не влияет на события на Земле.

Единственное, на что реально влияет положение Луны относительно Земли и Солнца, это приливы и отливы. Но это тоже настолько естественный процесс, что люди практически никак не прочувствуют их влияния на себе.

А вот в астрологии значение полнолуния оценивается куда более высоко. В различных гороскопах, прогнозах, предсказаниях астрологов Луна является настоящим культом. В полнолуние считается, что человек становится более эмоциональным, вспыльчивым, его кровяное давление повышается, реакция на отдельные вещи и события усиливается.

Что касается самочувствия, то некоторые люди действительно «чувствуют» погоду, сезоны и фазы Луны, и это – научно доказанный факт. Однако Луна никак не влияет на количество аварий, убийств, ссор и прочее. И об этом также свидетельствует статистика.

Астрологи советуют в январское полнолуние уделить время новым делам. Это также – отличное время для того, чтобы начать бизнес, поменять работу, вложить деньги.

Кроме того, январское полнолуние – хорошее время для любовных отношений. Ссориться с родными и близкими лучше не стоит. В полнолуние неплохо было бы прощать былые обиды.