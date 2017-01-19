Птиц, представляющих потенциальную опасность для авиационных полетов, укращают ученые АлтГУ

На биологическом факультете Алтайского госуниверситета продолжается реализация мультидисциплинарного проекта «Разработка системы управления численностью птиц в зоне ответственности полигона ТБО Барнаула, представляющих потенциальную опасность для авиационных полетов».

Проект, получивший в 2016 году поддержку Российского фонда фундаментальных исследований, реализуется под руководством профессора кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ, д.б.н. Александра Владимировича Мацюры. В состав группы входят сотрудники биологического, физико-технического и географического факультетов АлтГУ. Обязательной составляющей деятельности группы является работа со студентами и магистрантами отмеченных выше факультетов.

Группа занимается разработкой и совершенствованием современных средств для отпугивания птиц (врановых, чайковых, воробьиных) электронными, лазерными, динамическими и статическими отпугивателями, оптическими и биологическими репеллентами. К настоящему времени уже начата реализация хозяйственных договоров, в рамках которых выполняются работы по отпугиванию птиц с территории агроценозов Михайловского района Алтайского края (КХ «Партнеры»).

Главные достоинства используемого метода: существенное увеличение площади охвата для защиты больших площадей, надежность конструкции и возможность использования приборов под открытым небом, гибкая система противодействия привыканию птиц.

Группой практикуется комплексное отпугивание птиц от объектов торговли, сельского и муниципального хозяйства с применением современных технических и биологических репеллентов. Применяются меры по устранению нежелательного скопления синантропных птиц на зверофермах, предприятиях зерновой промышленности, рыбных хозяйствах, сельскохозяйственных объектах, вокруг культурно-исторических памятников.

На сегодняшний день группой накоплен опыт в практической орнитологии, который позволяет оказывать разнообразную помощь в области защиты от птиц сельским хозяйствам, полигонам твердых бытовых отходов, садоводам и фермерам, муниципальным образованиям и торговым организациям.