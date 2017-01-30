Разрушительный астероид летит к Земле: сразу три астероида рискуют столкнуться с Землей в ближайшее время

Большой ажиотаж возник в последние дни вокруг астероида, который якобы спровоцирует конец света на Земле уже в феврале 2017 года. По разным данным, крупный астероид размером до одного километра в длину прилетит на Землю шестнадцатого или двадцать пятого февраля, однако ученые зафиксировали куда боле опасное сближение уже в эти дни.

Космический объект под названием BH30 пролетит сегодня на очень близком к Земле расстоянии – всего около 65 тысяч километров. Скорость полета астероида равна 15,5 км/сек. А размеры астероида достаточно скромные – длина его составит всего около десяти метров.

Тем не менее, если бы такой астероид все же упал на Землю, посреди какого-либо населенного пункта, ущерб мог быть бы значительным. Но астрономы уверяют, что вероятность столкновения фактически равно нулю.

Несколько дней назад близко к Земле пролетел еще один астероид. Расстояние полета составило около 260 тысяч километров, а длина объекта не превышала четырнадцать метров.

Что касается «рокового» астероида, то он, имея длину до одного километра, пройдет относительно далеко от Земли и никакого ущерба землянам не нанесет. Тем не менее, многие видят в нем реальную угрозу человечеству. Некоторые ученые предсказывают сильнейшее цунами, которое вызовет данный космический объект.