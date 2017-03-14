«Роскосмос» набирает космонавтов для полетов на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» набирает новых космонавтов для полетов на Луну. До конца этого года кому-то очень повезет: в команду набирают 6-8 специалистов. Критерии отбора очень строгие, поскольку космонавтов набирают и для ближнего, и для дальнего космоса. Продлится первый этап конкурса 4 месяц, а начнется он с изучения анкетных данных всех желающих.

Шанс есть у всех, кто имеет опыт работы в космосе, летную специальность, навыки инженерной работы, иметь высшее образование, но при этом быть не старше 35 лет. На новом корабле «Федерация» предстоит лететь к МКС и к Луне, как отметил Александр Иванов, зам главы «Роскосмоса». Естественный спутник Земли – не вотчина России, туда высаживались американцы, флаг там тоже американский, эту оплошность надо исправить и набрать специалистов, которые смогут сотрудничать с Международной космической станцией. Многие россияне понимают, что подавать документы и воплощать в жизнь детскую мечты стать космонавтом бессмысленно, но они желают удачи тем, кого к концу 2017 года «возьмут в космонавты».

Чтоб полететь на Луну – необходимо проработать в сфере ракетостроения или в авиационной промышленности, иметь определенные психологические качества, быть натренированным физически и соответствовать требованиям. Половая принадлежность роли не играет, зато возраст – важный критерий. Лиц старше 35 лет космос не примет, а английский язык, как язык международного общения, придется выучить. На сегодня в РФ числится 30 космонавтов, из которых 14 никогда не летали в космос, зато один их них, Геннадий Падалка, пять раз побывал на орбите в общей сложности 878 дней.