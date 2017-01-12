Сергей Королёв, Рената Литвинова и другие именитые именинники празднуют день рождения

Сегодняшний день, 12 января, богат на именитых именинников – день рождения отмечают конструктор Сергей Королев и актриса Рената Литвинова. О том, какой вклад в развитие России сделали эти разные люди из разных эпох, пишет газета «Амур.инфо». У обоих выдающихся лиц сегодня юбилеи, ведь Сергей Павлович Королев родился 110 лет назад, а Ренате Литвиновой сегодня 50 лет, хотя она не выглядит на свой возраст.

Теорию полета в космос разработали в начале ХХ века Циолковский и Мещерский, а на практике их идею воплощал Сергей Королев. Сергей Павлович получил две премии – одну за вывод спутника на орбиту, вторую – за то, что отправил человека в космос. Но в советские времена гениальный конструктор не мог считаться единственным получателем Нобелевской премии: Никита Хрущев заявил, что творцом новой техники и космонавтики в СССР является весь советский народ. У Юрия Гагарина, первого человека в космосе, были позывные «Кедр», у разработчика ракеты – «Заря-1». Такими они и вошли историю. Дочь Королева Наталья Сергеевна рассказала, что отцу было обидно, что его скрывают, не поздравляют, не выделяют как конструктора, но он быстро смирился с этим.

СССР не ценил своих гениев, которые искренне хотели ему служить, и биография Королева – яркий тому пример. Вместо того, чтоб брать интервью у покорителя космоса и уделять достойное внимание развитию его таланта, его обвиняли, «задвигали», и даже упрекали шпионаже. Перед войной с Гитлером королева объявили «троцкистом», и он с Колымы писал Сталину о том, что не виноват. О полетах в космос речь еще не шла, чтоб не терять талант конструктора, посадив его в тюрьму, Королев попал в КБ Туполева при тюрьме, где разрабатывал бомбардировщики. Но Королев все равно любил свою страну и мечтал однажды отправить человека жить на Луну и на Марс.